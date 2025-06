Pld: Marattin, ‘grillismo sciagura per Italia, vecchio e nuovo vanno tenuti insieme’

agenzia

Roma, 28 giu. “La stagione del ‘è tutto vecchio’, ‘è tutto da buttare’, la stagione della dittatura dell’immagine, dell’importanza esclusiva dello slogan, del colore della card a discapito di tutto il resto questo Paese l’ha già vissuta: si chiamava grillismo e dopo la peste bubbonica, dopo le guerre mondiali, dopo la revoca degli scudetti alla Juve è la peggior sciagura che questo Paese abbia mai vissuto nella sua storia plurisecolare”. Lo ha affermato il segretario del Partito liberaldemocratico, Luigi Marattin, in occasione del primo congresso del partito.