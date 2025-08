Pld: Marattin, ‘nè simbolo nè iscritti in campo alle Regionali’

agenzia

Roma, 6 ago “Con riferimento a notizie di stampa del tutto prive di fondamento che iniziano a circolare, un chiarimento. Né il simbolo del Partito Liberaldemocratico, né nessun iscritto al partito, in qualsiasi lista civica, di centrodestra o centrosinistra, scenderà in campo con l’appoggio del partito in nessuna delle elezioni regionali del prossimo autunno”. Così Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, in un post sui social.