Pld: Marcucci eletto presidente dell’Assemblea nazionale

Roma, 29 giu Il primo congresso del Partito Liberaldemocratico, in corso di svolgimento a San Lazzaro di Savena (Bo), ha appena eletto Andrea Marcucci presidente dell’Assemblea nazionale.

Marcucci, già senatore del Pd per tre legislature, è stato sottosegretario alla Cultura, e capogruppo dem. “Il nostro traguardo ambiziosissimo è dare una voce all’Italia liberale. Dobbiamo essere pronti per le elezioni politiche”, ha detto Marcucci davanti alla platea di iscritti del nuovo partito. Ieri il congresso ha eletto Luigi Marattin come segretario.

