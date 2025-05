Pm chiede chiede 4 anni e 10 mesi per l’ex bodyguard di Fedez

agenzia

Processo a ultrà, per Francesco Lucci chiesti 6 anni e 10 mesi

MILANO, 20 MAG – Il pm di Milano Paolo Storari ha chiesto 6 anni e 10 mesi per Francesco Lucci, fratello dell’ex capo ultrà del Milan, Luca, e 4 anni e 10 mesi per Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, e Riccardo Bonissi. I tre, difesi dall’avvocato Jacopo Cappetta, sono imputati con il rito abbreviato nel processo che scaturisce dalla maxi inchiesta della Procura milanese sulle curve di San Siro.

