Pm, ‘l’indagine sull’urbanistica è enorme e con basi solide’

L'aggiunta Siciliano: 'la questione è molto più grossa'

MILANO, 14 AGO – “In un’enorme indagine che ha avuto una sedimentazione di mesi in cui ci sono state già tante conferme – conferme date dal Riesame, dalla Cassazione, dal Tar, dal Consiglio di Stato – noi abbiamo delle basi estremamente solide”. Così la procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano al termine di una delle udienze davanti ai giudici del Riesame per discutere i ricorsi contro gli arresti dell’inchiesta urbanistica, in particolare quelli dell’ex assessore all’urbanistica Giancarlo Tancredi, del manager Federico Pella e dell’ex presidente della commissione Paesaggio del Comune di Milano Giuseppe Marinoni. “Stiamo valutando qui al Riesame la posizione di sei indagati, ma è una grande indagine e noi abbiamo l’obbligo giuridico di andare avanti e questo faremo. Sono una grande appassionata di verità”. La procuratrice aggiunta ha poi ribadito che “la questione è molto più grossa di quella che noi stiano esaminando in questi giorni”. “Noi non possiamo fare altro che andare avanti con le indagini, sono reati procedibili d’ufficio”, ha ribadito. “Il fatto che ci siano stati due annullamenti ha un significato che noi prenderemo in considerazione. Quando noi saremo in grado di leggere le motivazioni, le valuteremo”.

