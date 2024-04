Pnnr: Alfieri (Pd), ‘misure che non c’entrano nulla e conti sbagliati’

agenzia

Roma, 23 apr “Il tandem Conte-Gualtieri ha portato all’Italia più di 200 miliardi convincendo la Germania, cosa che voi non siete riusciti a fare”. Lo ha detto, annunciando il no del Pd alla fiducia sul decreto Pnrr, il senatore dem Alessandro Alfieri. “Cosa c’entrano alcune misure inserite nel decreto? Dov’è la necessità e l’urgenza di predisporre i fondi per costruire i centri d’accoglienza in Albania? È da matti spendere 800 milioni per fare un sistema che duplica all’estero quello nazionale, predisponendo costosi strumenti di polizia penitenziaria e giudiziaria, magistrati, cancellieri e impiegati”, ha detto.

“E poi la norma sui consultori. Cosa ha a che fare con il Pnrr se non per una marchetta elettorale sulla pelle delle donne? Non serve toccare la 194, colpevolizzando chi con un travaglio interiore s’avvicina a un consultorio. In compenso, mancano le norme sul bando per costruire nuovi asili nido. Si interviene sui finanziamenti per gli enti locali, per le agenzie dei beni confiscati e per il dissesto idrogeologico. Si fa il gioco delle tre carte, perché i definanziamenti altro non sono che tagli”, ha proseguito.