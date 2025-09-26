agenzia
Pnnr: Meloni, ‘Italia più avanti di tutti in Europa, in tre anni abbiamo rispettato tutti gli impegni’
Roma, 26 set “Oggi in Cabina di regia abbiamo presentato la proposta di revisione del Pnrr, che sarà ora trasmessa al Parlamento e poi alla Commissione europea. Un lavoro complesso ma necessario, che ci permette di usare meglio le risorse e rafforzare gli interventi davvero utili per imprese, infrastrutture e coesione sociale”. Lo scrive sui social Giorgia Meloni.
“L’Italia è oggi la Nazione più avanti in Europa nell’attuazione del Piano: centinaia di obiettivi raggiunti, miliardi di euro già trasferiti e oltre 429.000 progetti avviati o conclusi. In tre anni abbiamo rispettato tutti gli impegni presi. Con questa revisione mettiamo in sicurezza le risorse per il tessuto produttivo e concentriamo l’attenzione sulle priorità più urgenti. Avanti così: con serietà, concretezza e gioco di squadra”, aggiunge la premier.