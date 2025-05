Pnrr: Alfieri a Foti, ‘siamo in grave ritardo, governo si concentri su attuazione’

agenzia

Roma, 22 mag. “Faccio un appello al ministro Foti: non è il direttore generale del dicastero, ma un politico di lunga esperienza, non può venire in Aula e parlare solo di aspetti burocratici; dovrebbe invece illustrarci la visione del governo sul Pnrr in relazione alle principali sfide che abbiamo davanti”. Lo ha detto in Aula il senatore Alessandro Alfieri, responsabile per le riforme e il Pnrr nella segreteria nazionale del Pd.

“Anche perché quest’ultima revisione di cui ha parlato riguarda il 30% degli obiettivi che ancora mancano, non è quindi una revisione tecnica, ma incide sulla carne viva del Pnrr. La verità è che la destra ha un approccio burocratico al Pnrr, che invece non è stato pensato solo per affrontare la crisi post Covid, ma anche per affrontare i nodi di fondo che frenano la competitività nel nostro Paese. La destra non ha mai sentito suo il Pnrr e infatti, allora, votò contro. Il governo non deve celebrare l’arrivo delle rate, ma spendere quei soldi: sull’attuazione siamo fermi al 44% della spesa. Questo è particolarmente vero per le infrastrutture, dove siamo fermi al 13% nell’attuazione dei progetti delle opere”.