PNRR, all’Università Link l’incontro per fare il punto sullo stato di attuazione

Appuntamento all’ateneo romano il 23 gennaio alle 15. Presenti, tra gli altri, Ermenegilda Siniscalchi, Antonio Palmisano e Fabrizio Penna

Roma, 21 gennaio 2025.Qual è lo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel nostro Paese? Come ci si potrà adeguare alle nuove regole dettate dalla Commissione Europea sui programmi di finanziamento? Per rispondere a queste e a molte altre domande, giovedì 23 gennaio, a partire dalle ore 15, l’Università degli Studi Link di Roma ospiterà un incontro dal titolo “Colloquio sul PNRR – Esperienza conseguita e orizzonti”, con gli interventi di alcune tra le figure più competenti su questo delicato tema.

“Scopo principale dell’incontro è quello di condividere un’analisi dello stato di attuazione del PNRR, effettuata da coloro che quotidianamente a livello centrale si adoperano per un’efficace messa a terra delle riforme e degli investimenti previsti”, spiega Giuseppe Roberto Tomasicchio, professore all’Università del Salento e fino a poco tempo fa direttore generale nella struttura di missione della Presidenza del Consiglio per il PNRR. “L’analisi evidenzierà non solo i risultati ottenuti ad oggi, ma anche le diverse tipologie di problematiche riscontrate e le modalità adottate per rispettare le condizionalità poste dal PNRR. La valutazione dello stato del PNRR verrà effettuata anche con la voce dei rappresentanti del mondo della professione, della ricerca e della consulenza”.