Pnrr: Boccia, ‘trasformato in bancomat Meloni’

Roma, 27 mag. “Durante l’esame dell’ultima legge di bilancio, il Pd in Aula ha fortemente e duramente contestato il ritorno dei tagli lineari previsti dal governo Meloni ma, mentre lo denunciavamo, la destra abbassava lo sguardo. E oggi ci ritroviamo con i comuni che saranno costretti a subire tagli per centinaia di milioni e ad essere colpiti saranno, soprattutto, quegli enti locali che hanno avuto più risorse dal Pnrr, e le hanno spese in maniera opportuna”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, arrivando a Rovigo per un incontro con le parti sociali nell’ambito delle iniziative elettorali in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

“Per quanto riguarda le risorse del Pnrr il governo non può rivendicare i risultati dei bandi, quella è soltanto attività amministrativa obbligatoria nei confronti degli enti locali. Le risorse sono state erogate dall’Ue a fronte di programmi e missioni concordate. Restano i tagli fatti dal Governo nei confronti dei comuni per il loro concorso alla finanza pubblica. Non si possono mettere insieme due argomenti del tutto differenti, Pnrr e tagli, per giustificare o minimizzare l’azione del governo contro i comuni. È il solito gioco della destra: adesso provano a rigirare la frittata, scaricando gli uni sugli altri la responsabilità di questo ennesimo schiaffo agli enti locali, ma tutti i sindaci, a partire da quelli di centrodestra, sanno che stanno mentendo spudoratamente. Il Pnrr è diventato il bancomat della presidente Meloni, mentre i ministri Fitto e Giorgetti continuano a litigare e smentirsi a vicenda”.