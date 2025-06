Pnrr: Bonaccini, ‘chiesti a Fitto 18 mesi proroga, no Pd a uso fondi per riarmo nazionale’

agenzia

Roma, 18 giu. “Oggi al Parlamento europeo abbiamo dato seguito alle richieste di tantissimi sindaci e amministratori locali, che da mesi chiedono più tempo per completare le opere finanziate con il Pnrr. Ospedali, scuole, asili nido e infrastrutture fondamentali per lo sviluppo, l’attrattività e la competitività delle nostre comunità, messe a dura prova dalla terribile pandemia del Covid 19. Con il voto sulla relazione sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, chiediamo al Commissario Fitto una proroga di 18 mesi per concludere i cantieri finanziati dal Pnrr, rispetto alla scadenza di metà 2026”. Così Stefano Bonaccini, eurodeputato Pd.