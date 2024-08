Pnrr: Bonelli, ‘propaganda governo Meloni è sconnessa da realtà’

agenzia

Roma, 5 ago. “Le dichiarazioni di Tommaso Foti sull’erogazione della quinta rata del Pnrr non sono altro che propaganda. Il governo Meloni esulta per l’arrivo degli 11 miliardi di euro dall’Unione Europea, ma la realtà è ben diversa: lo stato di avanzamento del Pnrr è fermo al 37% del cronoprogramma complessivo. Questo non è motivo di celebrazione, ma di seria preoccupazione. Invece di vantarsi, il governo dovrebbe fare i conti con i propri fallimenti”. Così in una nota il deputato di Avs e portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli.

“Le risorse del Pnrr rappresentano un’opportunità unica per affrontare le criticità strutturali del nostro Paese, ma la loro implementazione è ostacolata da ritardi e inefficienze inaccettabili. Settori cruciali come l’istruzione, la sanità, la riqualificazione urbana – prosegue – sono stati abbandonati a loro stessi, privati degli interventi tempestivi e strutturali di cui avrebbero disperatamente bisogno”.