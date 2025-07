Pnrr: Calenda, ‘Meloni paraventa, speso più di tutti? Abbiamo avuto più soldi di tutti…’

agenzia

Roma, 1 lug. “Invece di promettere queste cose che non si riescono a fare, quello che bisognerebbe fare è mettere a posto un servizio almeno fondamentale che è quello sanitario. Il problema di questo governo è che non riesce a far accadere nulla”. Così Carlo Calenda a L’Aria che Tira su La7.

La premier Meloni intanto si congratula per il lavoro sul Pnrr… “Questa è una cosa paraventa. Siccome Italia ha avuto più soldi di tutti, anche se in percentuale spende meno, spende di più dei Paesi che hanno avuto meno soldi. E’ una manipolazione”.

