Pnrr: Castellone (M5s), ‘su case comunità ritardi fuori controllo, missione salute tradita’

Roma, 24 set.-“Purtroppo il Paese è costretto a constatare il tradimento, tra le altre, della missione ‘Salute’ del Pnrr da parte del Governo Meloni. I dati Agenas sulle Case di comunità, le strutture sanitarie che dovrebbero garantire prossimità territoriale nell’erogazione di servizi sanitari, decongestionando ospedali e liste d’attesa, restituiscono un ritardo fuori controllo. Abbiamo solo 660 strutture aperte sulle 1.723 programmate e solo 41 nel Sud. Un gap gravissimo, che addirittura vede regioni come Abruzzo, Basilicata e Campania con zero strutture. Purtroppo questi dati si fondono drammaticamente con l’atteggiamento generale del Governo nei confronti della sanità pubblica, finanziata nel 2024 al livello del 6,3% del Pil, soglia nettamente al di sotto della media Ocse (7,1%) e Ue (6,9%)”. Così in una nota la senatrice del M5s Mariolina Castellone, vicepresidente a Palazzo Madama.