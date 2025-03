Pnrr: Conte, ‘governo non riesce a spendere fondi mentre allarme rosso per industria’**

agenzia

Roma, 27 mar. “Oggi in Lombardia ho toccato con mano l’eccellenza della nostra manifattura in realtà consolidate negli anni, come ad esempio la trafileria alluminio Alexia del Gruppo Agnelli”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

“Dobbiamo fare in modo di sostenere le nostre filiere. Sono troppe le difficoltà che stanno affrontando le imprese, anche a causa di una guerra che si protrae da troppi anni: bollette vertiginosamente aumentate, inflazione, accesso al credito proibitivo, la burocrazia che ha seppellito misure come Transizione 4.0 che funzionavano benissimo e che adesso sono inutilizzabili”.