Pnrr: Damiani (Fi), ‘V rata migliore risposta a polemiche infondate opposizioni’

Roma, 5 ago. “L’Italia incassa anche la quinta rata del Pnrr e si conferma il Paese europeo che ha ottenuto la quota maggiore di finanziamento, avendo raggiunto già 53 obiettivi. È la migliore risposta alle polemiche infondate delle opposizioni, che dovrebbero invece aiutare a lavorare tutti nella stessa direzione per massimizzare questa opportunità storica unica di miglioramento del Paese”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio.