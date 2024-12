Pnrr: Delmastro, ‘archiviata stagione Italia con cappello in mano’

agenzia

Roma, 23 dic. L’odierna erogazione della sesta rata del Pnrr impone un bilancio. Il Governo Meloni ha ridiscusso il Pnrr che, contrariamente a quanto affermava una sinistra abituata a chinare la schiena, non era evidentemente scritto sulle tavole della pietra. Il Governo Meloni continua, contro ogni profezia di sciagura della sinistra, a incassare le rate del Pnrr secondo le previste tempistiche, anzi anticipandole. L’Italia è ora una Nazione con una forte guida politica, autorevole per concretezza e capacità di mantenere gli impegni assunti, ma anche di far prevalere l’interesse nazionale”. Lo afferma Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.