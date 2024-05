Pnrr: Fitto, ‘fatti ci danno ragione, tutto ok? No, ma avanti con serietà’

agenzia

Pescara, 27 apr. “Sul Pnrr penso che i fatti smentiscano opinioni che spesso strumentalmente vengano utilizzate non penso nell’interesse nemmeno del nostro paese. I dati parlano chiaro, ieri c’è stato un passaggio molto importante, quello dell’approvazione di una revisione tecnica concordata con la Commissione europea, e siamo al lavoro per la definizione della quinta rata. Siamo in un confronto costante con la Commissione, mi auguro che si possa definire quanto prima anche questo aspetto, e siamo al lavoro per raggiungere gli obiettivi della sesta rata entro il 30 giugno e della settima rata entro il 31 dicembre”. Così il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a margine della conferenza programmatica di FdI in corso a Pescara.