Pnrr: Fitto, ‘ok a V rata frutto proficua collaborazione con Ue’ (2)

“Siamo giunti a un risultato che è molto positivo e molto soddisfacente – rimarca Fitto – . Abbiamo raggiunto due nuovi obiettivi e l’importo della rata è aumentato fino a 11 miliardi di euro, quindi 400 milioni in più. I due obiettivi che abbiamo in aggiunta sono relativi al contrasto all’evasione fiscale. Si riferiscono in modo particolare all’aumento del 40% rispetto al 2019 delle lettere di conformità inviate dall’amministrazione fiscale ai contribuenti e all’aumento del 30 per cento rispetto al 2019 del gettito fiscale derivante da tali lettere di conformità”.

