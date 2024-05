Pnrr: Foti (Fdi), ‘soddisfazione per relazione semestrale Corte Conti’

agenzia

Roma, 14 mag. “Non possiamo che esprimere soddisfazione per la Relazione semestrale sul Pnrr pubblicata dalla Corte dei Conti, secondo cui l’attuazione nel primo semestre del 2024 è in linea con la programmazione prevista. L’importante lavoro svolto dal governo, in una proficua e intensa collaborazione col ministro Fitto, sta rafforzando le procedure amministrative, favorendo un significativo impulso agli investimenti e alle riforme”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.