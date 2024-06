Pnrr: Foti, ‘gufi remano contro ma Italia più competitiva’

agenzia

Roma, 24 giu. “L’Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr. Le modifiche al Piano volute dal Governo Meloni saranno un volano per lo sviluppo della nostra Nazione. Non a caso l’Italia, infatti, grazie anche all’impegno del ministro Fitto, si distingue in Europa come il Paese più virtuoso”. Lo afferma il capogruppo di fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

“È il primo -ricorda- ad aver richiesto la quinta rata del finanziamento, avendo soddisfatto tutti gli obiettivi stabiliti nelle fasi precedenti. Contrariamente alle previsioni funeste dei soliti noti, il Piano non solo è pienamente operativo, ma raggiunge un primato che viene certificato dalla Valutazione a medio termine della Commissione europea, grazie anche alla revisione e approvazione del nuovo piano comprensivo anche del REPowerEU e il pagamento della terza e della quarta rata, per un totale di 35 miliardi di euro. La Cabina di regia di oggi, che si è occupata di chiudere la verifica della sesta rata e di attestare il conseguimento di 37 obiettivi e traguardi, guarda con lungimiranza alle nuove sfide per la nostra Nazione: rilanciare il Mezzogiorno e diventare sempre più competitiva e appetibile per gli investitori stranieri, alla faccia dei gufi che remano contro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA