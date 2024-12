Pnrr: Foti, ‘messa a terra più rapida, nessuna proroga’

agenzia

Roma, 31 dic. Con il Pnrr “non siamo in ritardo. La messa a terra del Piano sarà più rapida grazie agli anticipi fino al 90% che gli enti locali potranno ricevere dal ministero”. Lo dice il ministro per gli Affari europei e responsabile del Pnrr, Tommaso Foti, al ‘Messaggero’, spiegando che non è prevista alcuna proroga.

“Se in Italia si inizia a parlare di proroga prima della scadenza dei termini si rischia di bloccare tutto in partenza. Se poi anche altri Paesi si muoveranno e se ve ne sarà bisogno vedremo il da farsi”. E aggiunge: “Si farà quello che serve nei tempi prestabiliti, abbiamo chiesto oggi la settima rata, persino nostro Signore ci ha messo un po’ di giorni per fare il mondo”.