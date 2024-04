Pnrr: governo ‘irritato’ da rilievi Corte Conti, attesa risposta a giudici contabili**

agenzia

Roma, 20 mar. Non è piaciuta al governo la ‘matita rossa’ usata dalla Corte dei Conti sul decreto Pnrr. Soprattutto, sostengono fonti autorevoli, in passato rilievi così puntuali e meticolosi non avrebbero mai colpito un provvedimento dell’esecutivo. L’irritazione è palpabile, tanto che nelle prossime ore, a quanto si apprende, dovrebbe arrivare una ‘risposta’ ufficiale del governo ai giudici contabili.

