Pnrr: Malan, ‘altro successo governo meloni, smentita sinistra che tifava disastro’

agenzia

Roma, 26 nov. “Altro grande successo del governo Meloni. L’Italia riceverà il pagamento della sesta rata del Pnrr da 8,7 miliardi di euro e si erge al primo posto in Europa. Smentito chi tifava per il disastro. Questo traguardo infatti non solo smentisce definitivamente il catastrofismo della sinistra, ma conferma anche la solidità e l’efficacia dell’azione governativa. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per garantire che ogni euro ricevuto venga utilizzato al meglio, per il bene del nostro Paese”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA