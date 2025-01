Pnrr: Malpezzi, ‘preoccupa incapacità spesa governo su asili nido’

agenzia

Roma, 16 gen. “Purtroppo, come denunciamo da mesi, il piano asili nido e scuole dell’infanzia finanziato dal Pnrr è a rischio rispetto agli obiettivi che era necessario conseguire. La spesa sta andando a rilento come certificato dall’UPB: a dicembre è stato speso solo il 25 per cento delle risorse. Questo significa, peraltro, che alla data di scadenza potrebbero mancare, oltre a quelli già ridotti, altri 18 mila posti circa. Credo sia urgente che il governo dica quanti posti verranno effettivamente realizzati e con quali risorse saranno garantiti i costi di gestione. Non ci rassicurano infatti i tagli previsti dalla legge di bilancio agli enti locali che inevitabilmente ridurranno la capacità di spesa dei comuni su importanti voci di bilancio. Questo piano è troppo importante: serve fare immediatamente chiarezza. Perché alla fine: quanti saranno i posti a disposizione delle bambine e dei bambini italiani?”. Così Simona Malpezzi, vicepresidente della commissione bicamerale infanzia e adolescenza.

