Pnrr: P.De Luca, ‘Fitto smentisce Giorgetti, governo nel pallone’

Roma, 14 mag. “Da mesi il governo dimostra tutte le sue contraddizioni interne rispetto alla possibilità di ottenere proroghe del Pnrr, la cui attuazione è gravemente fallimentare a causa dell’incapacità dell’esecutivo. A questo punto credo sia necessario che facciano chiarezza al loro interno, perché il Ministro Giorgetti ha affermato più volte di voler prorogare la scadenza mentre il Ministro Foti ha sconfessato il collega, ribadendo l’intenzione dell’Italia di non chiedere alcuna proroga”. Così Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione Politiche Ue alla Camera.