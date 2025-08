Pnrr: P.De Luca, ‘Governo lo sta insabbiando’

agenzia

Roma, 3 ago. “Chi rema contro il Paese? Chi danneggia l’Italia? Il Pd che denuncia sprechi finanziari, demagogia, propaganda e fallimenti economici-sociali? Oppure il Governo Meloni che irride l’opposizione, che brucia un miliardo per un modello Albania contrario alle norme Ue, che non difende aziende e lavoratori sui dazi di Trump, che indebolisce la scuola e la sanità pubblica, che non combatte i bassi salari e la precarietà occupazionale, che crea più insicurezza e insabbia il Pnrr? Il colmo per un Governo di presunti patrioti”. Lo afferma Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche Ue alla Camera.

