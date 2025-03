Pnrr: Patuanelli, ‘lo hanno ufficialmente ucciso, non riusciranno a spendere fondi’

agenzia

Roma, 27 mar. “Oggi è stato il giorno in cui si è sancita la morte del Pnrr, o almeno di buona parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La relazione della Ragioneria generale dello Stato ha sancito che sono stati spesi la metà dei soldi fino ad oggi incassati, e il Commissario Serafin ha da poco detto che non ci sarà alcuna proroga alla scadenza naturale del Piano”. Lo dichiara il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.