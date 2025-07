Pnrr: Pd, ‘situazione allarmante, Foti si dia una sveglia’

agenzia

Roma, 29 lug. “Il nuovo report della Fondazione Gimbe fotografa una realtà allarmante: la Missione Salute del Pnrr è ferma, l’82% delle risorse non è stato ancora speso e 5 obiettivi su 14 sono in ritardo. Un quadro impietoso che conferma l’ennesimo fallimento nella gestione del Piano, dove al rispetto formale delle scadenze evidentemente non corrisponde alcun reale avanzamento degli investimenti”. Così il capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca.