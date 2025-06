Pnrr: Procaccini, ‘erogazione settima rata conferma credibilità Italia’

agenzia

Roma, 24 giu. “La conferma della erogazione della settima rata del Pnrr da parte della Commissione Europea, pari a 18,3 miliardi di euro, rappresenta una conferma tangibile della credibilità dell’Italia in Europa e della bontà dell’impostazione adottata dal Governo Meloni e del lavoro del ministro Foti. Con 140 miliardi di euro già ricevuti, l’Italia si attesta saldamente in testa in Europa per capacità di pianificazione, attuazione e rispetto degli obiettivi”. Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia- ECR, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.