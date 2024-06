Pnrr: Procaccini-Fidanza (Fdi-ecr), ‘obiettivi raggiunti rafforzano credibilità Italia in Ue’

agenzia

Roma, 24 giu. “L’Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr ed è la prima nazione in Europa a richiedere il pagamento della sesta rata, dopo essere stati anche i primi a richiedere la quinta, proiettando l’attenzione già agli obiettivi delle settima rata. Un lavoro proficuo che certifica la qualità dell’azione svolta dal Ministro Raffaele Fitto e la grande accelerazione che il governo Meloni ha impresso al Pnrr in termini di tempi e di contenuti, elementi che rafforzano la credibilità dell’Italia in Europa”. Lo dichiarano in una nota il copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini e il capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles Carlo Fidanza, al termine della cabina di regia sul Pnrr coordinata dal ministro Raffaele Fitto.