Pnrr: Procaccini-Fidanza, ‘VI rata conferma ottimo lavoro governo e Fitto’

agenzia

Roma, 26 nov. “Il via libera da parte della Commissione europea al pagamento della sesta rata del Pnrr per l’Italia , conferma l’ottimo lavoro svolto dal governo e dal ministro Raffaele Fitto nella gestione dei fondi PNRR. Una rata pari a 8,7 miliardi di euro, spesi in settori strategici come infrastrutture, digitalizzazione e giustizia.. Una ulteriore prova di quella competenza ed efficacia che Raffaele Fitto potrà apportare anche nel suo ruolo di vice presidente e Commissario europeo alla coesione e al Pnrr”. Lo affermano l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, Co-Presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, e il capo delegazione del partito a Bruxelles, Carlo Fidanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA