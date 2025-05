Pnrr: protesta opposizioni al Senato per ‘ennesima e imbarazzante’ fiducia**

agenzia

Roma, 21 mag. “Questa 92esima fiducia, l’ennesima e imbarazzante fiducia, coincide con la dimostrazione che questa maggioranza è incapace di qualunque contraddittorio”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd, che insieme agli altri capigruppo delle opposizioni ha protestato in aula al Senato per la fiducia posta sul decreto Pnrr e scuola posta oggi dal governo. Una protesta che si è agganciata anche a quella sul possibile ricorso al ‘canguro’ sulla riforma costituzionale della giustizia.