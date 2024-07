Poca acqua e siccità, Basilicata chiederà stato di emergenza

agenzia

Riunito il tavolo tecnico, si spera in un percorso 'breve'

POTENZA, 02 LUG – Il Dipartimento nazionale della protezione civile riceverà dalla Regione Basilicata “una richiesta articolata e motivata” per “dichiarare lo stato di emergenza” causato dalla siccità e dalla limitata quantità di acqua nelle dighe lucane, con l’auspicio che “tale percorso sia breve”. E’ la conclusione alla quale è giunto il tavolo tecnico che si è riunito a Potenza: lo stato di emergenza – come avvenuto in Sicilia e in Calabria, è stato sottolineato – “consentirebbe una maggiore incisività delle azioni necessarie a fronteggiare l’emergenza idrica”, Durante la riunione, “è stato fornito un quadro complessivo delle grandi difficoltà contingenti per quanto riguarda la fornitura di acqua ad uso civile, che – anche se risolte in tempi rapidi – non possono non essere considerate anche sul medio periodo. Purtroppo i dati della risorsa idrica invasata e delle previsioni meteo sul medio lungo periodo non sono affatto positivi per la soluzione del problema”, al punto che si è convinti che la siccità “riguarderà sempre di più il territorio lucano”. Alla riunione del tavolo tecnico, oltre alla Regione, hanno partecipato rappresentanti delle prefetture, della protezione civile, delle aziende sanitarie, di Acquedotto lucano e del consorzio di bonifica, Acque del Sud e l’Autorità di bacino, al cui osservatorio è stato chiesto di “valutare con ogni urgenza i dati forniti per la dichiarazione di severità idrica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA