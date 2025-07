Poco ai Comuni dalla lotta all’evasione, a Napoli solo 773 euro

agenzia

Studio Uil, Milano al top con 398mila euro. A Roma 3.500 euro

ROMA, 22 LUG – Le somme redistribuite ai Comuni per il contrasto all’evasione fiscale sono ancora marginali e disomogenee e, in molti casi, in calo rispetto al passato. A beneficiare dei contributi sono quasi solo alcune grandi città del Nord: Milano guida la classifica con 397.992 euro nel 2024, seguita da Genova e Torino. Al contrario molte realtà ricevono briciole o nulla: Roma incassa appena 3.570 euro, Napoli 773 euro, Palermo 1.373 euro; Catania e Cagliari non registrano un solo euro. E’ quanto indica uno studio realizzato dal servizio Politiche fiscali della Uil, evidenziando che il meccanismo non decolla. Una dinamica, spiega, che può riflettere sia un ridimensionamento delle attività di accertamento sia l’effetto del taglio della compartecipazione statale, passata dal 100 al 50%.

