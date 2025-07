Pogba nuova vita al Monaco ‘sogno di tornare in Nazionale’

agenzia

Il francese dopo il lungo stop:' Adesso serve giocare bene'

ROMA, 03 LUG – “Tornare a giocare con la nazionale francese sarebbe ovviamente un altro sogno e un bonus per me”. Paul Pogba riparte dal Monaco dopo la lunga assenza dal calcio causa squalifica per doping e lo fa alzando subito l’asticella. Nel giorno della presentazione ufficiale nel club del Principato, l’ex Juve che con i Bleus ha collezionato 91 presenze e 11 gol, non gioca con la Francia dal 29 marzo 2022, dopo aver trascorso tre stagioni lontano dal campo a causa di infortuni e poi la sospensione di 18 mesi per doping. “È il desiderio di ogni calciatore francese giocare per la nazionale, ma ci sono dei passaggi da compiere – ha detto il centrocampista 32enne, campione del mondo nel 2018 -. Oggi sono al primo passo: tornare e giocare bene”. “Ci sono posti da conquistare, e bisogna guadagnarseli perché c’è una rosa molto, molto numerosa, una grande squadra”, ha aggiunto. Senza di lui, i Bleus hanno raggiunto ancora la finale del Mondiale 2022, ma sono stati sconfitti dall’Argentina. Pogba ha firmato un contratto biennale con il Monaco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA