Pogba prossimo al rientro, in trattativa con il Monaco

agenzia

Ex centrocampista della Juve vicino alla firma di un biennale

ROMA, 14 GIU – L’ex centrocampista di Manchester United e Juventus, Paul Pogba, è in trattative avanzate con il Monaco per tornare a giocare dopo la sospensione per doping. Il francese, 32 anni, si sta preparando per un ritorno in patria con la squadra di Ligue 1. Secondo quanto riporta Bbc Sport, le trattative si sono concentrate sulla firma di un contratto biennale con il Monaco, che spera di concludere l’accordo nei prossimi giorni. I colloqui sono in corso da diverse settimane, con Pogba che si sta allenando prima del precampionato, in attesa del suo ritorno in campo.

