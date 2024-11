Poker di gol del Real Madrid all’Osasuna, ma perde Eder Militao

agenzia

Infortunio al crociato per il difensore, sua stagione è finita

ROMA, 09 NOV – Il Real Madrid torna alla vittoria rifilando un poker di reti (4-0) all’Osasuna nel match della Liga giocato al Bernabeu. Ma Carlo Ancelotti e i suoi non ridono a causa del grave infortunio occorso al difensore centrale Eder Militao, uscito in barella, e in lacrime, dal campo dopo aver riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, che lo costringerà ad operarsi e poi, secondo le previsioni dello staff medico del Real, a uno stop di 9 mesi. Per lui, quindi, la stagione è finita. Militao aveva riportato un infortunio analogo, ma al ginocchio sinistro, nell’agosto del 2023 ed era tornato in campo dopo 232 giorni. Ora, visto che anche Alaba è fermo (da quasi un anno), il Real si ritrova con un solo difensore centrale di ruolo, l’ex Roma e Chelsea Antonio Rudiger. La dirigenza delle ‘merengues’ andrà quindi sul mercato a gennaio per prendere un altro giocatore che ricopra quel ruolo. Si fanno i nomi di Laporte, che però l’Al Nassr non vuole cedere, e di Lukeba, francese che gioca nel Lipsia. Quanto alla partita, è stata vinta grazie alla tripletta di uno scatenato Vinicius Junior e a un bel gol di Bellingham.

