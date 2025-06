Politica: Comitati ‘Più uno’ superano quota 100, Ruffini ‘siamo in tutte le regioni’

agenzia

Roma, 20 giu In una sola settimana sono stati costituiti oltre 100 Comitati ‘Più Uno’. “Siamo in tutte le regioni!”, annuncia Ernesto Maria Ruffini nella mail di ringraziamento inviata ai primi cento fondatori dei Comitati che “immagino come spazi autonomi di discussione e di partecipazione politica: luoghi di dialogo e di ascolto, cantieri di idee da condividere”.

“Servono ad accogliere le tante persone che vorrebbero impegnarsi generosamente e partecipare a un progetto condiviso ma che non riescono a trovare nei partiti una casa dove offrire il loro contributo -spiega ancora Ruffini-. Devono essere e rimanere Comitati aperti dove si può partecipare anche se si ha la tessera di un partito, oppure no; se si è smesso di votare per disaffezione, o se si è continuato sempre nonostante tutto. Comitati nei quali non si discuta del passato politico o di rancori e vecchie ferite, ma nei quali si provi a scrutare il futuro. Perché in una democrazia l’importante è esserci!”.