Politica: la più giovane deputata, ‘La Russa politico più sexy, Meloni perfetta e senza difetti’

Roma, 10 dic. Il politico più sexy? “Lo dico per affetto, stima personale e autorevolezza: il politico più sexy in assoluto è Ignazio La Russa. Mi piace per la sua storia ed il suo carisma, l’aspetto fisico non è importante”. A parlare, lasciando un po’ perplessi i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, è la più giovane tra le parlamentari della maggioranza, la deputata FdI Grazia Di Maggio, che oggi è stata l’ospite in studio di ‘Un Giorno da Pecora’. “Per quanto riguarda La Russa ovviamente io parlo solo del suo carisma e della sua autorevolezza. Per il resto il politico più bello è il mio fidanzato, anche lui di Fratelli d’Italia, che sposerò nel 2025”. E’ un parlamentare come lei? “Lui fa l’assessore a Senago, un comune in provincia di Milano”.