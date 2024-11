Politica: Rampelli, ‘eliminazione finanziamento pubblico un errore’

agenzia

Roma, 29 nov. “Spesso c’è la tentazione di gettare il bambino con l’acqua sporca, così è accaduto quando è stato abrogato il finanziamento pubblico ai partiti dopo i vergognosi eccessi voluti e praticati dai partiti dell’epoca. Poi la musica è cambiata e il sistema di finanziamento è tornato in equilibrio. Ma l’eliminazione totale del finanziamento pubblico è stato un errore e uno dei motivi della scarsa partecipazione al voto sono convinto sia anche causato dalla mancanza di strumenti dei partiti per garantire la partecipazione popolare alle loro scelte. Un po’ per volontà e un po’ per convinzione”. Così il vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli.