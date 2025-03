Politica: Ruffini presenta suo libro a Roma, ‘risposta per un futuro migliore per il Paese’

agenzia

Roma, 21 mar Domani, sabato 22 marzo, alle 11 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Spazio Risonanze, Ernesto Maria Ruffini presenta il suo nuovo libro ‘Più uno. La politica dell’uguaglianza’ (Feltrinelli), “una possibile risposta a tutti quelli che, pur desiderandolo, non hanno la forza di credere in un futuro migliore per il nostro Paese”. L’incontro sarà moderato da Giovanni Floris.

