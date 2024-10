Politica: Schifani, ‘Ma quale campo largo troppi litigi nel centrosinistra, con Prodi era diverso’

agenzia

Palermo, 19 ott. “Si parla in queste settimane di campo largo, ma mentre nel 2006 c’era Romano Prodi, con la sua personalità, oggi non vedo un elemento collante che riuscirebbe a unire le forze del campo largo. Non lo vedo, i litigi sono all’ordine del giorno, prima di iniziare l’avventura. Basti ricordare che Renzi ha fatto cadere il governo Conte e ora pensa che Conte abbia dimenticato di essere stato defenestrato? No. Renzi avrà grosse difficoltà a essere accettato”. Così il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, intervenendo all’incontro sui due anni del governo Meloni.

