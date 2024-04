Politica: Think&Draft, sabato consegna diplomi con Damilano

agenzia

Roma, 21 mar. Sabato 23 marzo alle ore 10.30 a Testaccio, presso la sede di Latte Creative (Largo Dino Frisullo), si concluderà il primo ciclo della Scuola per i professionisti delle istituzioni, Think&Draft con la consegna dei diplomi da parte del giornalista Marco Damilano. Un finale, spiega la scuola di alta formazione, che sarà anche l’occasione per fare il bilancio dei sei mesi di formazione per i primi 18 partecipanti al corso che si è tenuto a partire da ottobre, con 160 ore di lezione in presenza per un totale di 20 giornate complessive, il sabato, in dieci diverse discipline con otto docenti professionisti coinvolti in aula, impegnati nella teoria e in esercitazioni pratiche.