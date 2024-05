Politica: Velina rossa nel giorno dei 97 anni di P. Laurito, ‘alla Camera dal ’48, aperti di idee’

agenzia

Roma, 15 mag “Oggi, che compiamo 97 anni, potremmo scrivere la storia di tutte le legislature che si sono susseguite dal 1948 ad oggi”. Lo scrive Pasquale Laurito nella Velina rossa, la nota politica che distribuisce al mattino ai giornalisti della sala stampa della Camera dei deputati.

“Siamo entrati alla Camera dei deputati in quell’anno, portati dal professore Angelo Greco, costituzionalista e suggeritore dell’articolo 7 della Carta. Allora i giornalisti non potevano entrare in Transatlantico. Si seguivano i politici dalle vetrate. Ci ricordiamo ancora che i primi ad arrivare la mattina erano Palmiro Togliatti e Nilde Iotti, figure importantissime per la politica italiana, protagonisti dell’antifascismo e fondatori della democrazia in questo Paese”, scrive l’autore.