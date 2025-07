Politico: sondaggio Ipsos su ‘Primavera’ di Spadafora, può arrivare al 7,5%**

agenzia

Roma, 29 lug. Il progetto politico Primavera, lanciato a gennaio dall’ex ministro Vincenzo Spadafora, potrebbe raggiungere un potenziale bacino elettorale, escludendo gli elettori già collocati nei vari partiti, del 7,5%. E’ quanto emerge da un sondaggio Ipsos che, analizzando anche il grado di notorietà dei nuovi frontman del centrosinistra, colloca Spadafora con il 64% al di sopra del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (52%) e dell’ex direttore dell’agenzia delle Entrate Ruffini (48%). In testa il sindaco di Milano Beppe Sala (83%). Il sondaggio è stato effettuato prima delle recenti inchieste milanesi.

“Replicando il processo di filtraggio che esclude gli elettori collocati nell’area del centrodestra e della destra” si stima una percentuale di consenso dei “4,3% sul totale degli aventi diritto al voto”. Potenzialmente, scrive Ipsos, “circa un 7,5% di voti validi”. Sempre secondo Ipsos, inoltre, i partiti per idee e valori più vicini a Primavera sarebbero il Pd e il M5s. Il più lontano la Lega. Mentre ci sarebbe una grande fetta di “elettorato mobile”, ben il 69.2% di chi vota pronto a prendere in considerazione altri partiti. Sul piano nazionale, infine, la fotografia del podio non cambia: Fdi resta primo partito con il 27%, segue il Pd con il 21% e il M5S con il 15,1.