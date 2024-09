Politico,ok a uso armi contro Russia apre strada a Atacms

agenzia

Accordo entro mese potrebbe avere conferma da assemblea Onu

ROMA, 13 SET – Gran Bretagna e Stati Uniti si preparano con il vertice di oggi alla Casa Bianca ad attraversare il Rubicone nella guerra in Ucraina discutendo i piani per consentire a Kiev di colpire obiettivi all’interno della Russia con missili forniti dall’Occidente. Secondo Politico, l’accordo potrebbe essere confermato questo mese davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, quando i leader mondiali tra cui Biden e Starmer si riuniranno a New York. Secondo gli esperti militari il via libera all’uso dei missili britannici potrebbe anche aprire la strada agli ucraini per lanciare l’Atacms, il sistema missilistico balistico tattico Usa.

