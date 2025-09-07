Sfoglia il giornale

Polizia, 890 arresti a protesta Palestine Action a Londra

Di Redazione |

(ANSA-AFP) – LONDRA, 07 SET – Un totale di 890 persone sono state arrestate a Londra durante una protesta di ieri a sostegno del gruppo Palestine Action, bandito dal Regno Unito. Lo ha dichiarato la Polizia Metropolitana della capitale. Secondo quanto riferito, 857 persone sono state arrestate ai sensi del Terrorism Act per aver sostenuto il gruppo durante la manifestazione di sabato, con altre 33 persone arrestate per altri reati, tra cui aggressioni a agenti di polizia. (ANSA-AFP).

