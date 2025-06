Polizia, l’attentatore era austriaco, ha sparato 40 colpi

agenzia

Il 22enne ha agito forse per 'bullismo'

VIENNA, 10 GIU – L’attentatore è Artur A., un ragazzo austriaco di 22 anni, ex studente della scuola che “ha sparato 40 colpi” nelle due aule. Lo ha confermato la polizia austriaca, in conferenza stampa con il cancelliere Christian Stocker, il ministro dell’Interno Gerhard Karner e il governatore della Stiria Kunasek e la sindaca della città Elke Kahr. L’aggressore era in possesso di due armi, una pistola e un fucile da caccia è ha agito da solo, probabilmente – è stato spiegato – per ragioni di “bullismo”.

