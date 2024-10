Polizia municipale: Presentati i corsi di educazione stradale

agenzia

Palermo, 25 ott. È stato presentato questa mattina, nella sala “Joe Petrosino” della Caserma della Polizia Municipale di Palermo, il calendario dei Corsi di educazione stradale, organizzati nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado dall’Ufficio Educazione Stradale della Polizia Municipale di Palermo, per l’anno scolastico 2024/25. L’incontro con la stampa celebra ufficialmente l’apertura della 60esima edizione dell’iniziativa. I corsi, che nascono con lo scopo di “promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada e comprendono incontri, materiali, contenuti informativi e metodologie innovative per promuovere la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli studenti e dei docenti degli istituti palermitani, serviranno per far loro acquisire maggiore consapevolezza rispetto ai corretti comportamenti per muoversi in sicurezza, attraverso nozioni di infortunistica, Codice della strada, primo soccorso e B.L.S., grazie anche alla collaborazione di medici volontari”.

Alla conferenza stampa, insieme ai dirigenti e ai docenti degli istituti scolastici in cui si svolgeranno i corsi, alla madrina della manifestazione, la procuratrice per i minorenni a Palermo, Claudia Caramanna, alla responsabile dell’Ufficio Corsi di Educazione stradale, l’ispettore capo Rosa Mazzamuto, per il Comune hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore Dario Falzone, oltre a numerose autorità civili e militari. Tra i relatori presente anche Giovanna Lo Giudice per la direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale. Ha fatto gli onori di casa il comandante della Polizia Municipale, il generale Angelo Colucciello.